Çin’deki hastanede bir ilk: Virüsün havayla taşındığına dair kanıt bulundu

Corona virüsünün hava yoluyla taşınabildiğine dair bir delil daha ortaya çıktı. Çin’deki iki hastanede hava yoluyla taşınan damlacıklarda corona virüsü bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Daha önce laboratuvar deneylerinde hava yoluyla virüsün taşınabileceği görülmüştü. Ancak Çin’deki bilim insanlarının salgının patlak verdiği Wuhan’daki iki hastanede bulduğu kanıtlarla ilk kez gerçek dünya şartlarında bunun mümkün olduğu kanıtlanmış oldu.

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Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bilim insanlarının topladıkları numunelerde bulunan virüsün bulaşıcı olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak nefes verme ve konuşma yoluyla ortaya çıkan bu büyüklükteki damlacıklar, havada asılı kalabilir ve bir başkası tarafından solunabilir.

Virginia Tech’ten çevre mühendisliği profesörü Linsey Marr bu damlacıkların en az iki saat süreyle havada süzülebileceğini belirtti. Marr, bu durumun virüsün hava yoluyla bulaşma potansiyeline dair güçlü bir kanıt olduğunu dile getirdi.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü virüsün hava yoluyla taşınma ihtimali olmadığını dile getirerek hastalığın çoğunlukla havada kalamayacak kadar ağır damlacıklarla bulaştığını belirtmişti.