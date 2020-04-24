Çin’deki deneyde remdesivir ağır hastaları iyileştiremedi; üretici sonuca itiraz etti

İlaç üreticisi Gilead Sciences Inc’in yakından izlenen antiviral ilacı remdesivir, Çin’de yapılan klinik çalışmasında ağır Covid-19 hastalarını iyileştirmede başarılı olamadı ancak Gilead, çalışmanın erken sona erdirilmesi nedeniyle bulguların bir sonuca varmadığını açıkladı.

Sağlık haberleri sitesi STAT’ta 17 Nisan’da yer alan bir habere göre, ABD’nin Chicago kentindeki bir hastanede corona virüsü hastalarına antiviral ilaçları ile yapılan testler sonrasında hastaların ateş ve solunum yolu semptomlarında hızlı iyileşmenin gözlendiği ve hastaların neredeyse tamamının bir haftadan erken bir sürede taburcu edildikleri belirtilmişti.

Reklam

Şu anda Covid-19 için onaylanmış tedavi veya önleyici aşı olmadığı için Gilead’in remdesivir ilacına ilgi yüksek ve doktorlar, akciğerleri ağır etkileyen ve son derece ağır vakalarda diğer organların işlevlerini sona erdirebilecek bu hastalığın seyrini değiştirebilme konusunda umutsuz.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yanlışlıkla yayınlanan taslak belgelere göre, Çin’de yapılan deneyde intravenöz infüzyon yoluyla verilen remdesivir, hastaları iyileştiremedi veya kan dolaşımındaki patojenin varlığını azaltamadı.

Gilead konuya yönelik açıklamasında, az sayıda başvuru nedeniyle erken sona erdirilen çalışmayı uygun istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar çıkarmak için kullanılamayacağını söyledi.

Reklam

Çin’deki remedisvir çalışmalarının sonucu Financial Times’ta yayınlanmıştı.