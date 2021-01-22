Çin’de yeniden 100’ün üstünde vaka görülmesiyle toplu testler başlatıldı

Çin’de mart ayından bu yana en yüksek vaka sayısı bildirilmesi nedeniyle Şanghay kentindeki tüm hastane personeli test edilirken, başkent Pekin’de bazı bölgelerde toplu Covid-19 testi başlatıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Dün 144 yeni Covid-19 vakası bildirilen Çin’de bugün hafif düşüşle 103 yeni vaka bildirildi.

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Bu yeni vakalardan 94’ü ülke içinde temaslardan kaynaklandı. Kuzeydoğu Heilongjiang eyaletinde 47 yeni vaka, Jilin eyaletinde 19 yeni vaka bildirildi. Şangahi’de altı yeni vaka, başkent Pekin’de ise üç yeni vaka bildirildi.

Pekin’deki bazı bölgeler, birkaç gün üst üste yeni vakaların görülmesinin ardından, şehrin belirli bölgelerinde uzun kuyrukların oluştuğu toplu Covid-19 testleri başlattı.

Şanghay’da, iki çalışanın testinin pozitif çıkması üzerine dün tüm hastane personeli hastalık için test edilmeye başladı.