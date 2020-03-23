Çin’de yeni vaka hızında düşüş

Çin son dört günlük artışın ardından yeni tip corona virüsünün yayılma hızında düşüş kaydedildiğini açıkladı. Yurt dışından dönenlerle birlikte ülkedeki vaka artış hızı yükselişe geçmişti.
Ülkede pazar günü 39 yeni vaka tespit edildi. Bir önceki gün bu sayı 46’ydı. Vakaların tamamı yurt dışından gelen ve çoğunluğu öğrenci vatandaşlarda gözlendi.
Hastalığın ilk çıktığı yer Wuhan kentinde ise yetkililer karantina koşullarını yumuşattı. Şehirde beş gündür yeni vaka görülmüyor.
Kent 23 Ocak’ta karantinaya alınmıştı.
Pazar günü itibariyle ülke genelinde vaka sayısı 81 bin 93, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 270 oldu.