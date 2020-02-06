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Yaramazlara biraz batar!

Çin’de yeni doğan bir bebekte corona virüsü tespit edildi

Çin’de ‘corona’ teşhisi konan bir kadının doğurduğu bebekte de yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) tespit edildi.

Corona virüsü (Fotoğraf: Reuters)

Reuters’ın haberine göre Wuhan Çocuk Hastanesi’ndeki doktorlar, bebekte 2 Şubat’taki doğumdan 30 saat sonra yeni tip corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Virüsün bebeğe nasıl bulaştığının bilinmediği açıklandı.

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Doktorlar bebeğin durumunun ‘stabil’ olduğunu, ateş ve öksürük gibi belirtiler göstermediğini kaydetti. Bebeğin nefes darlığı yaşadığı ve karaciğer fonksiyonlarında bazı anormallikler olduğu belirtildi.

Hastanedeki doğum sonrası bakım bölümünden doktor Zeng Lingkong, bu doğumun yeni tip corona virüsünün anneden bebeğe geçebilme ihtimalini ortaya koyduğunu söyledi.

Ölü sayısı 564’e yükseldi, vaka sayısı 28 bini aştı

Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre Wuhan kentinde başlayarak ülke genelinde hızla artan 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı biri Hong Kong’da, 563’ü Çin ana karasında olmak üzere 564’e yükseldi.

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Virüsten etkilenenlerin sayısı, 3 bin 859’unun durumu ciddi olmak üzere 28 bin 18, durumu şüpheli olanların sayısı ise 24 bin 702 olarak açıklanırken müşahade altına alınanların sayısı da 186 bin 354’e ulaştı.

Ayrıca virüs tespit edilen vaka sayısı Çin anakarası dışında Hong Kong’da 21’e, Makau’da 10’a yükseldi. Bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı ise 1153 oldu.

Son 24 saatte 73 can kaybı

Ülkedeki salgında son 24 saatte 73 can kaybı yaşanırken, bu ölümlerin 70’i salgının merkez üssü Hubey eyaletinde, biri Tiencin kentinde, diğer ikisi de Heylongciang ve Guicou eyaletlerinde yaşandı.

Ayrıca son 24 saatte tespit edilen yeni ‘corona’ vakası da 3 bin 694 oldu. Ülkedeki toplam can kayıplarının 549’u Hubey eyaletinde görülürken, diğer eyaletlerden Hınan’da iki, Sıçuan’da bir, Heylongciang’da üç, Hıbey’de bir, Haynan’da bir, Guicou’da bir kişi yaşamını yitirdi.

Merkeze doğrudan bağlı kentlerde ise Pekin’de bir, Şanghay’da bir, Tiencin’de bir, Çongçing’de iki kişi yaşamını yitirirken, Hong Kong’da can kaybı bir oldu.

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