Çin’de yabancı futbolculara yıllık maaşta 3 milyon avro sınırı

Çin Futbol Federasyonu (CFA) yılbaşından itibaren yabancı futbolcu maaşlarını 3 milyon avro (19 milyon 750 bin lira) ile sınırlandırdı.

Fotoğraflar: pixabay

Şinhua ajansının haberine göre CFA, Çin Süper Lig kulüpleriyle yaptığı toplantı sonrası 2020 sezonu için maaşlarda düşüş yapılacağını duyurdu.

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CFA’nın benimsediği yeni politikaya göre, yerel futbolcuların yıllık maaşları da vergiler dahil 10 milyon yuanı (yaklaşık 1 milyon 287 bin avro, 8 milyon 470 bin lira) aşmayacak.

Ayrıca yerel kulüplerin harcamaları 1.1 milyar yuan (933 milyon lira) ile sınırlandırılırken, kulüplerin maaş harcamaları toplam harcamalarının yüzde 60’ını geçmeyecek.

Çin Süper Lig’de daha önce sahada üç yabancı oyuncuya izin verilirken, yeni sezon için bu sayı dörde çıkarıldı.

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CFA Başkanı Çın Şüyüen, “Kulüplerimiz çok fazla para harcadı ve bizim profesyonel futbolumuz sürdürülebilir bir şekilde yol almadı” ifadelerini kullanarak, zamanında harekete geçilmezse yıkıcı sonuçlar olabileceği uyarısında bulundu.

Astronomik bedelli transferlerle futbol dünyasında adından söz ettiren Çin kulüplerinin bazı oyuncularının maaşları şöyle: