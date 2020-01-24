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Yaramazlara biraz batar!

Çin’de Wuhan dâhil 10 şehir karantinada

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ‘corona‘ virüsü (2019 – nCoV) nedeniyle Hubei eyaleti genelinde Wuhan’a ek olarak dokuz şehir daha karantina altına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Wuhan karantinaya alınmış ve şehir sakinlerine belirli nedenler harici şehri terk etmemeleri, halka açık mekânlarda maske takmaları gerektiği gibi bir dizi çağrıda bulunulmuştu.

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Hubei eyaleti genelinde dokuz şehirde daha giriş çıkışlar sınırlandırıldı.

Öte yandan yerel medya, eyalette virüsün çıktığı Wuhan ve yakınındaki Huanggang şehrindeki bazı hastane yetkililerinin, halka tıbbi malzeme bağışında bulunma çağrısı yaptığını yazdı.

Ayrıca, hastalar için altı gün içerisinde 1000 yataklı prefabrik hastane inşa ediliyor.

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Yeni yıla ‘virüs’ uyarısı

Yetkililer, 25 Ocak’ta kutlanacak Çin Yeni Yılı’na ilişkin vatandaşlara mümkün olduğunca az seyahat etmeleri konusunda uyarı yapıldı.

Öte yandan, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 14 kişiden oluşan bir uzman ekip kurulacağı ve söz konusu ekibin, virüsün önlenmesi ve virüsten korunmak için araştırma yapacağı belirtildi.

Salgının başladığı Çin’de şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti.

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