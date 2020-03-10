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Yaramazlara biraz batar!

Çin’de vaka sayısında düşüş devam: Salgının merkezindeki geçici hastaneler kapatılıyor

Çin’de ‘corona’ salgınıyla mücadele için turulan geçici hastaneler kapatılıyor. Vaka sayısındaki düşüş nedeniyle bu hastanelere ihtiyaç kalmadı.

Fotoğraf: Reuters

Salgının merkezi Wuhan kentinde stadyumlar, kongre merkezleri gibi kamusal alanlar yatak sayısını yetersiz kalması nedeniyle hastaneye dönüştürülmüştü. Çin’in resmi haber ajansı Şinhua’nın haberine göre 14 geçicici hastanenin son ikisi de bugün kapatılıyor.

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Geçici hastaneler ağır olmayan ‘corona’ vakalarının tedavisinde kullanılıyordu. Bugün Çin’de 17’si Wuhan’da olmak üzere yalnızca 19 yeni vaka bildirildi.

Çin’den sonra corona virüsünün en çok etkilediği ülke olan İtalya’da ise Başbakan Giuseppe Conte dün gece ülkenin karantinaya alındığını duyurmuştu.

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