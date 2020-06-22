Çin’de otomobil satışlarında yüzde 20’ye kadar düşüş bekleniyor

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM), Çin’de 2019 yılında 25 milyondan fazla olan otomobil satışının bu yıl yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

CAAM daha önceki açıklamasında satışların geçen yıla göre yüzde 15 ila yüzde 25 düşmesini öngörüyordu. Nisan ve mayıs aylarında satışların arttığını gördükten sonra tahminlerini revize etti.

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AB pazarı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA), mayıs ayı verilerine göre AB’de yeni otomobil satışları, mayıs ayında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 52.3 azalarak 581 bin 161’e geriledi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya’da yüzde 72.7, Fransa’da yüzde 50.3, İtalya’da yüzde 49.6 ve Almanya’da yüzde 49.5 azaldı.

Öte yandan, AB’de yeni otomobil tescilleri, ocak-mayıs döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41.5 azalarak 3 milyon 331 bin 715 seviyesine geriledi.

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AB üyesi 27 ülke arasında mayıs ayında en fazla yeni otomobil Almanya’da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya’da 168 bin 148, İtalya’da 99 bin 711, Fransa’da 96 bin 310, Belçika’da 34 bin 752 ve İspanya’da 34 bin 337 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, mayıs ayında AB’de en fazla yeni otomobil satışını 145 bin 195 ile VW Grubu yaptı.

AB’deki yeni araçlarda VW Grubu’nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 91 bin 146 otomobil sattı.

Renault Grubu ise 69 bin 230 yeni otomobille 3’üncü sırada yer aldı.