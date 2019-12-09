Çin’de milli marş okunurken bayrağa bakmayan Fransız basketbolcuya 8 bin lira para cezası

Çin Basketbol Ligi’nde oynayan Fransız basketbolcu Guerschon Yabusele, milli marş çalarken Çin bayrağına bakmadığı gerekçesiyle 10 bin yuan (yaklaşık 8 bin 250 lira) para cezasına çarptırıldı.
Global Times’ın haberine göre Çin’de Nanjing Tungşi Monkey King adlı takımın formasını giyen eski NBA yıldızı Guerschon Yabusele, cuma günü oynanan maçta milli marşı çalarken bayrağa bakmak yerine başını önüne eğerek ‘milli kuralları çiğnediği’ için para cezası aldı.
Geçen sene de Çin Futbol Birliği, milli marş okunurken yüzünü kaşıyan Brezilyalı futbolcu Diego Tardelli’ye bir maç ceza vermişti.