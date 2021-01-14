Çin’de mayıstan beri Covid-19 nedeniyle ilk ölüm

Çin’de mayıs ayından beri ilk kez bir yerel vaka hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Global Times’ın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Hebei eyaletinde bugün hayatını kaybeden kadın hasta, 17 Mayıs’tan beri ilk ölüm olarak kayda geçti.

Reklam

Kadının önceden hastalığı bulunduğu belirtilirken, dün öğleden sonra durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

Çin’de dün 78’i asemptomatik olmak üzere 216 vaka tespit edildi. Vakaların 81’inin Hebei bölgesinde görüldüğü kaydedildi.

Bölgedeki hastanede 16 aktif vaka tedavi görüyor.

Reklam

Çinli yetkililer, vakaların çoğunun köylerde yaşayan orta yaşının üzerindeki insanlardan oluştuğunu bildirdi.

Hebei’deki vakaların yaş ortalaması 50 olurken, yüzde 30’u 60 yaşının üstünde.

Corona virüsü ilk kez Çin’in Wuhan kentinde görülmüştü. Buna karşın, Çin’de bugüne kadar 87 bin 844 vaka bildirilirken, ölü sayısı 5 binin altında kaldı.