Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çin’de korona virüsünden ölenlerin sayısı dokuza yükseldi

Çin’de grip benzeri semptomlar gösteren korona virüs ile hastaneye başvuranların sayısı 440’a ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı dokuza yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Yetkililer salgın olmasının önüne geçmek için gerekli adımları attıklarını belirtirken, Hubei bölgesinde kalabalık alanlardan kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

Reklam

Solunum yoluyla yayıldığına dair deliller var

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bakan yardımcısı Li Bin gazetecilere yaptığı açıklamada hastalarla temas halinde olan 2 bin 197 kişi karantinaya alındığını, şimdiye kadar 765 kişinin ise karantinadan çıkarıldığını bildirirken virüsün ‘solunum yolu’ ile yayıldığına yönelik delillerin bulunduğunu belirtti.

Dünya sağlık örgütü acil toplanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) salgının kontrol altında tutulması için hastanelerdeki önlemleri artıracağını söylemesinin ardından, virüsün küresel bir sağlık tehdidi olup olmadığını tespit etmek için bugün acil bir toplantı yapacak.

Çin’den yolcu taşıyan hava yolu şirketlerine ‘virüs’ uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü: Çin’de ortaya çıkan virüs diğer ülkelere yayılabilir

Araştırma: Çin’deki yeni virüs 1700 kişiye bulaşmış olabilir

SON HABERLER

İmamoğlu: Her gün bir başka bakan ‘kanal uzmanı’ oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul için “Faydalarını anlatsam, saatlerce anlatırım” demesiyle ilgili olarak, “Her gün bir başka bakan, ‘kanal uzmanı’ oluyor ama biz, bu işe gerçekten eğiliyoruz” dedi. İmamoğlu, taksi plakalarını ilişkin çalışma yapacaklarını da belirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...