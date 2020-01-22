Çin’de korona virüsünden ölenlerin sayısı dokuza yükseldi

Çin’de grip benzeri semptomlar gösteren korona virüs ile hastaneye başvuranların sayısı 440’a ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı dokuza yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Yetkililer salgın olmasının önüne geçmek için gerekli adımları attıklarını belirtirken, Hubei bölgesinde kalabalık alanlardan kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

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Solunum yoluyla yayıldığına dair deliller var

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bakan yardımcısı Li Bin gazetecilere yaptığı açıklamada hastalarla temas halinde olan 2 bin 197 kişi karantinaya alındığını, şimdiye kadar 765 kişinin ise karantinadan çıkarıldığını bildirirken virüsün ‘solunum yolu’ ile yayıldığına yönelik delillerin bulunduğunu belirtti.

Dünya sağlık örgütü acil toplanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) salgının kontrol altında tutulması için hastanelerdeki önlemleri artıracağını söylemesinin ardından, virüsün küresel bir sağlık tehdidi olup olmadığını tespit etmek için bugün acil bir toplantı yapacak.