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Yaramazlara biraz batar!

Çin’de ‘korona’ virüsü nedeniyle bir şehir daha karantina altında

Çin’in ‘korona’ virüsü nedeniyle Wuhan şehrinden sonra, bugün de Huanggang şehri karantina altına alındı. Kentteki otobüs ve tren seferleri durduruldu.

Fotoğraf: chinadaily.com.cn

Şehirdeki tiyatrolar, sinemalar ve internet kafeler gibi kapalı eğlence mekanları da kapatıldı. Kent sakinlerinden şehri terk etmemeleri istendi.

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7 milyon kişinin yaşadığı Huanggang, Wuhan’a 80 kilometre uzaklıkta.

Çin’de geçen ay sonunda Wuhan kentinden yayılan virüsün yol açtığı vakalar kısa sürede ciddi şekilde artmış, ölen 17 kişinin hepsinin Hubei eyaletinde olduğu açıklanmıştı. Eyalette doğrulanan vaka sayısının ise 444 olduğu bildirildi.

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