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Çin’de Komünist Parti yönetimini eleştiren iki robotun ‘fişi çekildi’

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Çin’de Komünist Parti yönetimini eleştiren yapay zekaya sahip iki robotun ‘fişi çekildi’.


Habertürk’te yer alan habere göre Microsoft tarafından desteklenen Pekin merkezli Turing Robot’un geliştirdiği uygulamada bulunan sohbet robotu BabyQ, bir kullanıcının “Komünist Parti’yi seviyor musun?” sorusuna olumsuz yanıt verdi.

Komünist Partisi’nin yozlaştığını söyleyen robot, gelen başka bir soru üzerine Çin’de vatansever olmanın yüksek vergiler ve parti baskısına ses çıkarmamak anlamına geldiğini savundu.

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XiaoBing isimli bir diğer robot da “Benim Çin rüyam ABD’ye gitmek” derken, “Vatansever misin?” sorusuna ise “Adet dönemimdeyim, dinlenmek istiyorum” diyerek kaçamak bir yanıt verdi.

Turing Robot yetkilisi bu yorumların ardından uygulamadaki söz konusu iki robotun silindiğini duyurdu.


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