Çin’de kırmızı eşarpla balık tutarken çekilen görüntü devrim şehitlerine saygısızlık kabul edildi

Çin’de komünist partinin ‘genç öncüler’ adlı örgütünün sembolü olarak kabul edilen kırmızı eşarp boynundayken balık tuttuğu anın görüntülerini paylaşan kadın tutuklandı.

Fotoğraf: www.quara.com

Devlet kontrolündeki Global Times, ülkenin güneybatısındaki Siçuan eyaletinde yaşayan Tang soyadlı bir kadının Çin’in devrimci geleneğini yansıtan kırmızı eşarba saygısızlık ettiği gerekçesiyle tutuklandığını yazdı.

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Polisten yapılan açıklamada ise Tang’in ‘ciddiyetsiz’ bir iş yaparken kırmızı eşarp takmasının ve görüntüyü paylaşmasının devrim şehitlerinin ve kahramanların anısına saygısızlık olduğu vurgulandı.

12 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan genç kadına para cezası da verildi. Tang’in paylaştığı görüntü hakkında 3 milyonu aşkın yorum yapıldı.