Çin’de ivme kaybeden ‘corona’ yurt dışından gelenlerle tekrar hız kazandı

Corona virüsü salgınının ortaya çıktığı Çin, dört gün art arda yeni vaka sayısının azaldığını rapor etmesinin ardından bugün yeni vaka sayısında artış bildirdi. Artış ülke dışından gelenlerden kaynaklandı.

Fotoğraf: Reuters

Çin ana karasında, dün 24 yeni ‘corona’ vakası tespit edildi. Ulusal Sağlık Komisyonu pazartesi günü sadece 19 yeni vaka tespit edildiğini bildirmişti.

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Yeni vakalardan 10’u ülke dışından gelenlerde görüldü. Böylece salgının başlangıcından bu yana ülke dışından gelenlerde tespit edilen toplam vaka sayısı 79’a yükseldi.

Başkent Pekin’de İtalya ve ABD seyahatinden dönen altı kişide virüs tespit edilirken, Şanghay’da iki, Şandong ve Gansu eyaletlerinde birer vaka tespit edildi.

Dünya çapındaki yaklaşık 113 bin ‘corona’ vakasından 80 bin 778’i Çin’de bulunuyor. Ülkede virüsten ölenlerin sayısı dün 22 artarak 3 bin 158’e yükseldi.

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Ülkedeki salgını kontrol altına alma çalışmaları yavaş yavaş sonuç vermeye başlarken, Çin yönetimi artık uluslararası hale gelen salgını ile mücadelede dikkatini ülke dışından gelenlere yöneltti.