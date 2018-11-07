Çin’de insanı yürüyüşünden tanıyan teknoloji hayata geçti

Yüz tanıma teknolojisini kullanarak tüm vatandaşlarını izlemeye başlayan Çin, artık insanların kimliklerini vücut yapısı ve yürüyüş şekillerinden tespit edebiliyor.

Çinli yetkililer, yeni bir gözetim aracının uygulamaya konmaya başlandığını açıkladı.

Reklam

Euronews’ün haberine göre, Watrix şirketinin geliştirdiği ‘vücut tanıma’ olarak adlandırılan yeni yazılım sayesinde Çin polisi, insanların yüzlerinin görünmeden sadece vücut ve yürüyüş şekillerinden tanımlayabilecek.

İnsan hakları savunucularının kaygıyla karşıladığı bu teknolojinin başkent Pekin ve Şangay caddelerinde polis tarafından kullanılmaya başladığı belirtildi.

Reklam

Yüz tanımada bir kişinin yüz görüntüsünün yakın ve yüksek çözünürlükte olması gerektiğini belirten Watrix CEO’su Huang Yongzhen, söz konusu yazılımla insanların sırtlarını kameraya dönük veya yüzü kapalıyken bile 50 metreye kadar kimlik tespiti yapılabildiğini söyledi.

Ini teknologi keren dari perusahaan AI China, Watrix.

Untuk camera surveillance AI, pengenalan wajah butuh waktu dan jarak lebih dekat untuk akurat, jadi perusahaan ini mendesain sistem pengenalan dari cara org berjalan dan bentuk tubuh.

Bisa dikenali dr jarak 50 m 👍 pic.twitter.com/vT71RABSFl — Lucky Sebastian (@gadtorade) November 7, 2018

Yongzhen, insanların bilerek yürüyüş şeklini değiştirse de aynı şekilde tespit edileceklerini de ekledi.