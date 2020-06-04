Çin’de ilkokulda bıçaklı saldırı: 37 öğrenci, iki yetişkin yaralandı

Çin’in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki bir ilkokulda bıçaklı saldırı düzenlendi. İki yetişkin, 37 çocuk toplam 39 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Özerk bölgenin yerleşim birimlerinden Cangvu’nun yerel yönetimi, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığını açıkladı. Açıklamada, 6-12 yaş grubundaki öğrencilerin hafif yaralı olduğu, yetişkinlerin yaralarının daha ciddi olduğu belirtildi.

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Polis, bir şüpheliyi gözaltına alırken Global Times gazetesi saldırganın okulda geçmişte çalışan bir güvenlik görevlisi olduğunu duyurdu.

Ekim 2018’de, Çongçing kentinde bir yuvaya yönelik saldırıda 14 öğrenci bıçaklanmıştı. Nisan 2018’de ise Şanşi eyaletinde dokuz öğrenci bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.