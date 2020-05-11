Çin’de ikinci dalga endişesi: Wuhan’da 3 Nisan’dan beri ilk kez yeni vaka

Corona virüsünün çıkış noktası olan Çin’in Wuhan kentinde, dün, 3 Nisan’dan beri ilk kez yeni vaka tespit edildi. Bugün Wuhan’da beş, ülke genelinde 17 yeni vakanın kayda geçmesi ikinci dalga endişesine neden oldu.

Wuhan’da 28 Mart’ta metro seferleri başlamıştı. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Mart sonunda metro ve tren seferlerini başlatıp kademeli olarak ‘hayata dönen’ Wuhan’daki vakaların yanı sıra, cumartesi günü, Rusya ve Kuzey Kore sınırına yakın Şulan kentinde 11 vaka tespit edildi. Kentte pazar günü yeniden sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, yetkililer, vaka sayısının yeniden yükselebileceğine dikkak çekerek, halkı, ülke genelinde önlemlerin gevşetilmesi nedeniyle rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

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Yüksek riskli bölge ilan edilen Şulan’da her aileden sadece bir kişinin alışveriş için sokağa çıkmasına izin veriliyor. Toplu ulaşıma kısıtlama getirilen kentten başka bölgelere gidenler 14 gün karantinaya alınıyor.

Bir kişiye bulaştı, 276 kişi karantinaya alındı

Şulan’daki vakalara, güvenlik dairesinde çalışan 45 yaşındaki bir temizlik işçisi kadının önce eşine sonra üç kız kardeşi ve diğer akrabalarına bulaştırmasının neden olduğu açıklandı. Aile mensuplarıyla temas kuran 276 kişi karantinaya alındı. Kadına virüsün nereden bulaştığı netlik kazanmadı. Ancak, 220 bini aşkın vakanın görüldüğü Rusya’dan 8-30 Nisan arasında dönen ve karantinaya alınan Çin vatandaşlarından sekizinin ay başında yapılan testlerinin pozitif çıktığı anımsatıldı.

Normalleşme adımlarının atıldığı Çin’de, başkent Pekin’de ortaokul öğrencileri okula başladı, Şanghay’daki Disneyland üç buçuk ay aradan sonra kapılarını açtı.

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Bugün ülke genelinde açıklanan 17 yeni vaka, 28 Nisan’dan beri en yüksek sayı. Aralık 2019’da ortaya çıkan virüs, Çin’de 4 bin 633 kişinin ölümüne neden oldu. Yeni tespit edilenlerle toplam vaka sayısı 82 bin 918’e yükseldi.