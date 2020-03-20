Çin’de ikinci ‘corona dalgası’ endişesi: İthal vakalarda rekor sayı

Yerel yayılmanın önüne geçen Çin iki gündür yeni yerli corona vakası bildirmiyor. Ancak yurt dışından gelen günlük corona vakası sayısında rekor sayıya ulaşıldı.

Fotoğraf: Reuters

Corona virüsü dünyada yayılmaya devam ederken salgınla mücadelede önemli adımlar atan Çin’in başı bu kez ülke dışından gelen vakalarla dertte. Bugün dün olduğu gibi yerel yolla bulaşmış vaka bildirilmezken 39 yurt dışı kaynaklı vaka ortaya çıktı.

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Yurt dışından gelen yolcular için sıkı önlemler alan Çin buna rağmen vakaların ülkeye girişini tamamen durdurabilmiş değil. Yurt dışından gelen vakaların ülkede ikinci corona dalgasını tetiklemesinden endişe ediliyor.

Vakaların çoğu yurt dışında gelen Çin vatandaşları. 14 günlük karantina önlemi sayesinde henüz hiçbirinin yerel halka hastalık bulaştırdığı saptanmadı. Ancak Çin tehlikenin farkında. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping “Salgında iyiye doğru giden tablonun tersine dönmesine izin veremeyiz” demişti.