Çin’de gıda israfını azaltmak için ‘Tabağını Temizle Kampanyası’

Çin’de, Devlet Başkanı Şi Jinping’in ülkede israf edilen gıda miktarının ‘şok edici ve üzücü‘ olduğunu söylemesinin ardından ‘Tabağını Temizle Kampanyası’ hayata geçirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Şi’nin, corona virüsü salgınıyla birlikte gıda israfının ‘alarm‘ seviyesine çıktığını ve Çin’in, ‘gıda güvenliği konusunda kriz algısını sürdürmek’ zorunda olduğunu belirtmesi üzerine ülkede ‘Tabağını Temizle Kampanyası‘ başlatıldı.

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Şi’nin, gıda israfına son verilmesi çağrısının ardından Wuhan Yemek Servi Endüstrisi Derneği, şehirdeki restoranlara, müşterilerine servis ettikleri yemek miktarını sınırlandırma çağrısı yaptı.

Dernek, restoranlardan, ‘N-1‘ olarak adlandırılan 10 kişilik bir grubun sadece dokuz tabak sipariş verebileceği bir sistem uygulamasını istedi.

Tonlarca mahsul ziyan oldu

Çin’in güney kesiminde yaz mevsiminde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller, tarlaların ve tonlarca ürünün zarar görmesine neden oldu.

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Çin’de, 2013 yılında başlatılan ‘Boş Tabak Operasyonu‘ kampanyası, halktan ziyade yetkililer tarafından düzenlenen abartılı ziyafetleri ve resepsiyonları hedef almıştı.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı Çin’e göre, ülkede 2015’te 17 ila 18 milyon ton civarında gıda çöpe gitti.