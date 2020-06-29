Çin’de geliştirilen ‘corona’ aşısı askerlerde kullanılacak

Çin ordusunun araştırma birimi ve CanSino Biologics tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ordu tarafından kullanılmasına izin verildi.

Fotoğraf: Biontech

Ad5-nCoV isimli aşı Çin’in insanlar üzerinde denenmesine izin verdiği sekiz aşıdan biri. Kanada da aşının insanlar üzerinde denenmesine izin vermişti.

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Şirketten bugün yapılan açıklamaya göre bu karar, aşının klinik deneylerde güvenli ve hastalığa karşı bir miktar etkili olduğunun görülmesinin ardından alındı.

Açıklamaya göre Çin Merkez Ordu Komisyonu aşının bir yıl süreyle kullanılmasına onay verdi. Aşı CanSino ve Askeri Bilimler Akademisi tarafından ortak geliştiriliyor.

CanSino’dan yapılan açıklamada Çin Merkez Ordu Komisyonu’nun “Ad5-nCoV şu anda yalnızca askeri kullanımla kısıtlıdır ve lojistik destek departmanının izni olmadan daha geniş bir kullanım alanında kullanılamaz” dediği ifade edildi.