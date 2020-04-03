Çin’de epidemiden yalnızca bir ay sonra 1 milyonu aşkın vakayla küresel krize

3 Mart’ta, bundan yalnızca bir ay önce, corona virüsü çoğu Çin anakarasında olmak üzere 92 bin vakayla bir epidemiydi (bölgesel salgın). Bugün 1 milyonun üzerinde vakayla küresel bir krize dönüştü.

Fotoğraf: Reuters

Bir ay önce 80 binin üzerinde vakayla Çin yavaş yavaş epidemiyi kontrol altına almaya başlamıştı.

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O günden bu yana dünyada vakalar büyük hızla yükseldi. Bunun en açık gözlemlendiği yer ABD. 3 Mart’ta ABD’de 118 vaka vardı. Bugün bu sayı 245 binin üzerinde. Bir aydan biraz uzun bir süre önce, 1 Mart’ta ülkede corona virüsünden ilk ölüm yaşandı. Bugün ise ölü sayısı 6 bine yaklaştı.

Pandeminin ne zaman zirve yapacağı ise halen bilinmiyor. Güney Kore gibi bazı ülkeler günlük vaka sayısında düşüş kaydetse de, bazıları salgında ikinci dalgayla mücadele ediyor.

Türkiye’de ise bundan bir ay önce henüz resmi olarak vaka görülmemişti. Bugün resmi olarak 18 bin 135 vaka var. 356 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

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Salgın hastalıklar uzmanı, Beyaz Saray’ın corona virüsle mücadelesinin kilit ismi Dr. Anthony Fauci, evde kalma talimatlarının ve sokağa çıkma yasaklarının vaka ve ölü sayısına etki etmesinin zaman alacağını söyledi: “Yeni vaka sayısını bastırmayı ya da stabilize etmeyi başarsanız dahi, hastaneye yatışların, yoğun bakım hastalarının ve ölümlerin azalması zaman alacak. Hatta ölümler bu duraksamadaki son şey. Yani mücadelede iyi gidiyor olabilirsiniz, salgını yatıştırmış olabilirsiniz ancak ölü sayısının halen yükseldiğini göreceksiniz”.