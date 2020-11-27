Çin’de, dördü doktor altı kişi organ kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı

Çin’de, aralarında doktorların da bulunduğu altı kişi organ kaçaklığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Anhui eyaletindeki Huaiyuan Halk Hastanesi’nde görevli dördü doktor altı kişinin, 2017-2018’de hayatını kaybedenlerin ailelerini, ‘yasal organ bağışı yaptıklarına’ inandırıp belge imzalattıkları ancak organları sattıkları belirtildi.

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Ailelerden birinin şüphelenmesi üzerine başlatılan soruşturmada, organ kaçakçısı çetenin hayatını kaybeden 11 kişinin karaciğer ve böbreklerini aldığı ortaya çıktı.

Organ bağışında dünya sıralamasında en alt seviyelerde yer alan ve sağlık kurumları talebi karşılamakta güçlük çeken Çin’de 1.5 milyondan fazla kişinin yasa dışı organ ticareti kurbanı olduğu iddia ediliyor.