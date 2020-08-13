Çin’de donmuş tavuk kanadında ‘corona’

Çin’in güneyindeki Şenzhen kenti hükümeti, Brezilya’dan ithal edilen dondurulmuş tavuk kanadı örneğinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Yerel hastalık kontrol merkezleri, haziran ayından bu yana et ve deniz ürünleri ithalatındaki rutin taramalar kapsamında tavuk kanatlarından alınan bir yüzey örneğini test etti.

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Haziran ayında başkent Pekin’de Şinfadi deniz ürünleri pazarıyla bağlantılı yeni bir salgın ortaya çıkmıştı.

Şenzhen’in sağlık yetkilileri, potansiyel olarak bozulmuş gıda ürünleriyle temas etmiş olabilecek herkesi izledi ve test yaptı.

Sağlık yetkilileri ayrıca enfekte grubun yakınında depolanan gıda ürünlerini test etti. Tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

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Pekin’deki Brezilya büyükelçiliğinin açıklama taleplerine yanıt vermediği bildirildi.