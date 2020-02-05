Çin’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 491’e yükseldi; vaka sayısı 24 bini geçti

Çin’de yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491’e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 490’ının Çin’de, birinin Hong Kong’da olduğunu açıkladı.

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Corona virüsü teşhisi konan 3 bin 219’nin hastanın durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

23 bin 260 kişinin virüsü taşıdığından şüphelenilirken, müşahede altına alınanların sayısı ise 185 bin 555’e ulaştı.

Çin dışında Hong Kong’da vaka sayısı 18’e, Makau’da ise 10’a yükseldi.

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Son 24 saatte 65 can kaybı

NHC, son 24 saatte 65 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 887 corona virüsü vakasının tespit edildiğini ve bu vakaların 431’inin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Corona virüsünden kaynaklı ölümlerin 479’u salgının merkez üssü Hubey eyaletinde yaşanırken, eyalette tespit edilen vaka sayısı ise 16 bin 678’e yükseldi. Hubey’in başkenti Wuhan kentinde ölü sayısı 362, vaka sayısı 8 bin 351 oldu.