Çin’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 425’e yükseldi, vaka sayısı 20 bini geçti

Çin’de yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Ulusal Sağlık Komisyonu’nun (NHC) açıklamasına göre, virüsten etkilenen 2 bin 788 kişinin durumu ciddi.

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Virüs taşıdığı şüpheli olanların sayısının 23 bin 214’e, müşahede altına alınanların sayısı ise 171 bin 329’a ulaştı. Toplam taburcu edilen hasta sayısı 632 oldu.

Çin dışında tespit edilen vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 15, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 8’e çıktı.

Son 24 saatte 64 can kaybı yaşandı

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Salgını nedeniyle son 24 saatte Çin’de 64 can kaybı yaşandı, 3 bin 235 yeni vaka tespit edildi.

Üldeki can kaybının 414’ü yeni tip corona virüsü salgınının merkez üssü olan Hubey eyaletinde yaşandı, eyaletteki vaka sayısı ise 13 bin 522’ye yükseldi.