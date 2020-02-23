Çin’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 641’e yükseldi

Çin’de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerine sayısı 2 bin 461’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Resmi verilere göre Çin’de virüsün bulaştığı hasta sayısı 78 bin 767’ye yükselirken, önceki güne göre vaka sayısı 1105 artmış oldu.

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Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 101 olarak kayda geçti. Tedavi edilenlerin sayısı da 23 bin 196 olarak duyuruldu.

Corona önlemleri

Öte yandan, corona virüsü görülen ülkeler de önlemlerini artırmaya başladı. Beş kişinin öldüğü İran’da sağlık bakanlığı, otobüs terminalleri, toplu taşıma araçları, havalimanları ve insanların toplu olarak bulunduğu diğer alanların her gün dezenfekte edileceği ve ilaçlanacağını açıkladı.

The Times of Israel gazetesi, Güney Kore’nin başkenti Seul’den İsrail’e giden uçaktaki Güney Koreli 200 turistin ülkeye almadığını yazdı. İsrail Sağlık Bakanlığı, virüsün ülkede yayılmasına önlem almak amacıyla İsrail vatandaşı olmayan kişilere ülkeye giriş yasağı getirilebileceğini bildirdi.