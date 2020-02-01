Çin’de corona virüsünden ölenlerin sayısı 249’a yükseldi, vaka sayısı 7 bin 153

Çin’in Hubey eyaleti sağlık komisyonu, insandan insana bulaşabilen ölümcül yeni tip corona virüsü nedeniyle 45 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 249’a yükseldiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Komisyon, ayrıca 1347 yeni vakanın tespit edildiğini ve eyalette tespit edilen toplam vaka sayısının da 7 bin 153’e çıktığını bildirdi.

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Virüs, ilk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019’da tespit edilmiş, Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu 31 Aralık 2019’da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha ‘gizemli’ hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan’da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal, Hindistan, Sri Lanka da ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı ‘Wuhan virüsü’ diye de adlandırılan yeni tip corona virüsü, çoğunlukla Çin’den bu ülkelere giden kişiler yoluyla ABD, Kanada, Rusya, Britanya, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya, İsveç ve İspanya’ya da sıçramıştı.

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Gribe benzer semptomlara yol açan yeni tip corona virüsünün yayılacağı endişeleri nedeniyle birçok havayolu Çin’e uçuşlarını azaltırken, çok uluslu şirketler de ülkeye yapılan seyahatleri sınırladı. Salgının yayılacağı kanısı ise küresel ekonominin ivme kaybedeceği endişesi yaratıyor.