Çin’de ‘corona’ virüsünden ölenlerin sayısı 17’ye çıktı

Temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.8 azalarak 31 milyon 939 bin seyahat olarak kaydedildi. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 309 milyon 342 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9.7 gece oldu.