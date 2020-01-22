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Yaramazlara biraz batar!

Çin’de ‘corona’ virüsünden ölenlerin sayısı 17’ye çıktı

Çin’de yeni ‘corona’ virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye çıktı, vaka sayısı ise 400’ü geçti. Virüsün çıkış yeri olan Wuhan’dan dışarıya uçuş ve tren seferlerinin durdurulduğu bildiriliyor.

Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, yetkililer salgının başladığı yer olan Wuhan kentinde halkı kalabalık yerlere girmemeleri konusunda uyardı.

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Çin’de geçen ay sonunda Wuhan kentinden yayılan virüsün yol açtığı vakalar kısa sürede ciddi şekilde arttı. Ölen 17 kişinin hepsinin Hubei eyaletinde olduğu açıklandı. Eyalette doğrulanan vaka sayısının ise 444 olduğu bildiriliyor.

Yeni bir ‘corona’ virüsü çeşidinden kaynaklanan hastalık, grip gibi semptomlara yol açıyor, ancak bazen ölüme götürecek kadar ağırlaşabiliyor.

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