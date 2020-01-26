Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çin’de ‘corona’ virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya yükseldi

Çin’de ortaya çıkan ‘corona’ virüsünün yol açtığı salgında ölenlerin sayısı 56’ya yükselirken her türlü yabani hayvan satışı yasaklandı.

Fotoğraf: Reuters

Geçen yılın sonunda Çin’in Wuhan kentinde yasadışı satış yapılan bir balık pazarından çıktığı tahmin edilen virüs, Pekin ve Şangay gibi şehirlere ve ABD, Tayland, Güney Kore, Japonya, Avustralya, Fransa, Kanada’ya yayıldı.

Reklam

‘Corona’ virüsünün 2 binin üstünde kişiye bulaştığı tahmin ediliyor. Çin’de pazar, market, restoran ve e-ticaret platformlarında ülke çapında yabani hayvan satışı yasaklandı.

ABD, Wuhan’daki konsolosluk çalışanlarının başka bir bölgeye göndereceklerini açıkladı.

Virüsün bulaşma kabiliyeti artıyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ma Xiaowei düzenlediği basın toplantısında ‘corona’ virüsünün bulaşma kabiliyetinin arttığını, virüsün mutasyonlarından kaynakalan risklerin belirsiz olduğunu belirtti.

Reklam

Ma ayrıca virüsün kuluçka döneminin 1-14 gün arasında değiştiğini ve bu dönem boyunca virüsün bulaşıcı olduğunu söyledi. Yine Çin’den yayılan ‘corona’ virüsünün bir çeşidi olan ve 2007-2008 yılları arasında dünya genelinde 800 kişinin ölümüne neden olan SARS virüsü kuluçka döneminde bulaşıcı değildi.

‘Corona’da son durum: Ölenlerin sayısı bir günde 41’e fırladı; Çin dışına da yayıldı

İstanbul Havalimanı’nda olası bir ‘corona’ vakası için karantina odası hazır

‘Corona’ virüsünün yayıldığı kente uçuşlar durduruldu; Çinli yolcular taranacak

Çin’de ‘corona’ virüsünden ölenlerin sayısı 17’ye çıktı

Çin’de korona virüsünden ölenlerin sayısı dokuza yükseldi

Çin’den yolcu taşıyan hava yolu şirketlerine ‘virüs’ uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü: Çin’de ortaya çıkan virüs diğer ülkelere yayılabilir

Araştırma: Çin’deki yeni virüs 1700 kişiye bulaşmış olabilir

SON HABERLER

Üç bina enkazında çalışmalar sürüyor; bir kadın 14 saat sonra kurtarıldı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, kent merkezinde çöken üç binanın enkazında arama kurtarma çalışması sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binalardan birinin enkazında yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, beton yığınları altında kalan bir kadın 14 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Soylu: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 yaralı var, 22 kişi halen enkaz altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, Malatya Doğanyol’da dört, Elazığda ise 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 1031 kişinin yaralandığını belirtti. Soylu, Doğanyol’da göçük altında kimse kalmadığını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...