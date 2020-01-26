Çin’de ‘corona’ virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya yükseldi

Çin’de ortaya çıkan ‘corona’ virüsünün yol açtığı salgında ölenlerin sayısı 56’ya yükselirken her türlü yabani hayvan satışı yasaklandı.

Fotoğraf: Reuters

Geçen yılın sonunda Çin’in Wuhan kentinde yasadışı satış yapılan bir balık pazarından çıktığı tahmin edilen virüs, Pekin ve Şangay gibi şehirlere ve ABD, Tayland, Güney Kore, Japonya, Avustralya, Fransa, Kanada’ya yayıldı.

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‘Corona’ virüsünün 2 binin üstünde kişiye bulaştığı tahmin ediliyor. Çin’de pazar, market, restoran ve e-ticaret platformlarında ülke çapında yabani hayvan satışı yasaklandı.

ABD, Wuhan’daki konsolosluk çalışanlarının başka bir bölgeye göndereceklerini açıkladı.

Virüsün bulaşma kabiliyeti artıyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ma Xiaowei düzenlediği basın toplantısında ‘corona’ virüsünün bulaşma kabiliyetinin arttığını, virüsün mutasyonlarından kaynakalan risklerin belirsiz olduğunu belirtti.

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Ma ayrıca virüsün kuluçka döneminin 1-14 gün arasında değiştiğini ve bu dönem boyunca virüsün bulaşıcı olduğunu söyledi. Yine Çin’den yayılan ‘corona’ virüsünün bir çeşidi olan ve 2007-2008 yılları arasında dünya genelinde 800 kişinin ölümüne neden olan SARS virüsü kuluçka döneminde bulaşıcı değildi.