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Çin’de, ‘corona’ temalı oyun yasaklandı; gerekçe: Siyasi içerik

Çin’de, corona virüsü temalı bir oyun, dijital platform Steam’de, ‘siyasi içeriği nedeniyle’ yasaklandı.

Fotoğraf: Steam

Oyuncuların, ‘Corona Virüsü Saldırısı’ adlı oyunu kazanmak için hastalığın bir ülkeden kaçmaya çalışan ‘egoist zombileri’ durdurması gerekiyor. Çin bayrağının renkleri kullanılan oyunda, virüsü sembolize eden çizimler bayraktaki yıldızlara gönderme yapıyor.

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Oyununun sunumunda, “Hedefiniz virüsü taşıyan egoist zombilerin ülkeyi terk edip dünyaya bulaştırmalarına engel olmak” deniyor. Oyuncular, üzerinde, “Hong Kong’u özgürleştir”, “Tayvan Çin’de değildir” yazılı yaka kartları toplayabiliyor.

Steam’de çok sayıda olumsuz görüş bildirilmesinin ardından bloke edilen oyunun tasarımcısı MythZ, “Çin hükümetini protesto etmek için tasarladım” diyerek ülkenin salgınla mücadeleye dair tutumundan memnun olmadığını söyledi.

Oyunu şikayet edenler arasındaki bazı Steam kullanıcıları, sadece Çin’de yasaklanmasının yeterli olmadığını, diğer ülkelerde de engellenmesi gerektiğini savundu.

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Bu, Çin’de yasaklanan ilk Steam oyunu değil, ‘Plague Inc.’ adlı oyun da mart ayında yasaklanmıştı.

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