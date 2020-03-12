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Yaramazlara biraz batar!

Çin’de ‘corona’ salgınıyla gelen karantina boşanmaları artırdı

Çin’de ‘corona’ salgınıyla birlikte boşanmalar da pik yaptı. Bir aydan fazla süredir devam eden karantinada eve kapanarak baş başa vakit geçirmek zorunda kalan bazı çiftler boşanmaya karar verdi.

Fotoğraf: IC

Şensi bölgesinin Şian şehrinde boşanmak için başvuru yapılan devlet daireleri boşanmak isteyen çiftlerle dolup taştı.

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1 Mart’tan itibaren yeniden açılan dairelerde eşi benzeri görülmemiş yoğunluk yaşanıyor. Şian’daki bir daire 1 Mart sonrası hemen her gün günlük limit olan 14 boşanma başvurusunu doldurdu.

Bir yetkilinin Global Times’a verdiği bilgiye göre salgın nedeniyle çiftlerin uzun süre evde kalması birtakım anlaşmazlıkları su yüzüne çıkardı. Ayrıca boşanma başvurusu yapılan devlet dairelerinin de bir aydır kapalı olması da ani arıtışın nedeni olarak sayılıyor.

Genelde buna benzer artışların Çin yeni yılı tatili ve üniversiteye giriş sınavı sonrası görüldüğünü belirtti.

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Şehirdeki Yanta bölgesinde de durum aynı. Bir yetkili 18 Mart’a kadar bütün boşanma randevularının dolduğunu söyledi. Yetkili de bu artışı uzun süre evde kalmak zorunda kalmalarına bağlarken ani boşanma kararlarının sonradan pişmanlık getirdiğini vurguladı.

Boşanma belgelerinin yazıcıdan çıktısı alınırken yeniden evlenmeye karar veren çiftlerin de olduğu belirtti.

Boşanmak ya da evlenmek için bu ofislerden bir gün öncesinden telefonla randevu alınıyor. İşlem 30-40 dakika sürüyor. Her çiftten sonra oda dezenfekte ediliyor.

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