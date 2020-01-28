Çin’de ‘corona’ salgınında ölümler 100’ü, vaka sayısı 4 bini aştı

Çin’de ‘corona’ salgınında ölenlerin sayısı 100’ü aşarken, ABD vatandaşlarına Çin’e seyahat planlarını gözden geçirmeleri uyarısında bulunuldu.

Fotoğraf: DHA

Yeni bir ‘corona’ virüs tipinin yarattığı salgın, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’in seyahat yasakları başlatmasına yol açarken; yatırımcılar bu kısıtlamalar nedeniyle ülke ekonomisinin zarar göreceğinden endişe ediyor. Yatırımcı endişeleri hisse senedi ve petrol fiyatlarında düşüş olarak piyasalara yansıyor.

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Çin’de salgından en yoğun etkilenen Hubei eyalati dün itibarıyla ‘corona’ virüsünden ölenlerin sayısının 76’dan 100’e çıktığını açıkladı.

Salgında ülkenin başka yerlerinde ölenlerin sayısı da dahil edildiğinde ölü sayısı 106’ya yükselmiş oldu. Beijing’de de ‘corona’ virüsünden ilk ölüm görüldü. Devletin yayın organı People’s Daily ‘corona’ olduğu teyit edilen vakaların sayısının 4 bin 193’e yükseldiğini açıkladı. Bazı uzmanlar sayının daha yüksek olduğunu düşünüyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump Çin’e ihtiyaç duyacağı tüm yardımı yapacaklarını söylerken, ABD dışişleri bakanlığı salgın hastalık nedeniyle ABD’lilerin Çin’e yapacakları seyahatleri ‘gözden geçirmeleri’ çağrısında bulundu.

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En az iki ‘corona’ virüs vakasının tespit edildiği, 19 potansiyel vakanın ise müşahade altında tutulduğu Kanada ise vatandaşlarına Hubei eyaletine gitmemeleri çağrısında bulundu.