Çin’de ‘corona’ salgınında ölenlerin sayısı 81’e yükseldi; vaka sayısı yüzde 30 arttı

Yeni bir tip ‘corona’ virüsü salgını nedeniyle 81 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 700’den fazla kişinin ise hastalandığı Çin’de Başbakan Li Keqiang salgının merkezindeki Wuhan kentini ziyaret ederek hükümetin salgın hastalık krizine ciddi karşılık vereceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Grip benzeri semptomlara yol açan virüs nedeniyle Çin’in Hubei eyaleti ve eyaletin en büyük kenti Wuhan’da ölenlerin sayısı, sağlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre dün 56’dan 76’ya yükseldi. Ülkenin geri kalanında ise 4 kişi hayatını kaybetti.

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Çin dışında en az 10 ülkede az sayıda vaka tespit edilirken, ölen olmadı.

Çin’de tespit edilen vakaların sayısı ise yüzde 30 artarak 2 bin 744’e çıktı. Vakaların yarısı Hubei eyaletinde bulunuyor.

‘Corona’ virüsü salgınının başlangıcından bu yana bölgeyi ziyaret eden en kıdemli yetkili olan Li, hükümetin açıklamasına göre hastalar ve sağlık görevlileriyle konuştu.

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Çin hükümeti dün aldığı kararla, virüsün yayılmasını sınırlamak amacıyla bir haftalık yeni ay yılı tatilini üç gün uzatarak 2 Şubat’a çekti.

Yaklaşık 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinde ise seyahat yasakları daha da sıkılaştırıldı. Çin vatandaşlarına 30 Ocak’a kadar vize ve pasaport verilmeyeceği ilan edilse de belediye başkanı tatil ve diğer gerekçelerle 5 milyon kişinin kentten ayrıldığını söyledi.

Çin sosyal medyasında yer alan görüntülerde ise hastane koridorlarının tedavi bekleyen insanlarla dolu olduğu ve kent sakinlerinin temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki sert yükselişten şikayet ettikleri görülüyordu.