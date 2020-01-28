Çin’de ‘corona’ önlemi: Piyasalar 3 Şubat’a kadar kapalı

Çin Halk Bankası, ülke genelinde piyasaların 3 Şubat’a kadar kapalı kalacağını duyurdu ve ‘corona’ riskini azaltmak için şirketlere Lunar yeni yılı tatilini uzatma çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Merkez bankası görevini yürüten Çin Halk Bankası’nın açıklamasına göre piyasalarda tatil sonrası ilk işlem 3 Şubat Pazartesi günü yapılacak.

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Banka açıklamasında, aynı zamanda uzmanların ‘corona’ virüs nedeniyle olumsuz etkilenmesi beklenen Çin ekonomisini desteklemek için, tatil sonrası açık piyasa işlemleriyle likiditenin artırılacağı belirtildi.

Çin devlet yetkilileri de daha önce yeni yıl tatilinin 2 Şubat’a uzatıldığını açıklamıştı. Bununla birlikte, Şanghay yönetimi kentteki işyeri ve okulların 9 Şubat’a kadar kapalı kalacağını duyurdu.

‘Corona’ salgınında ülke genelinde ölenlerin sayısı 106’ya yükselirken vaka sayısı 4 bini aştı.