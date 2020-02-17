Çin’de ‘corona’ ölümleri 1700’ü aştı

Çin’in Hubey eyaletinde bildirilen yeni tip corona virüsü vakalarının sayısı iki günlük düşüşten sonra bugün yükselirken, yetkililer şu ana kadar 1700’den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan salgının yayılmasını önlemek için yeni kısıtlamalar getirdi. Vaka sayısı ise 2 bin 48 artışla 70 bin 548’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Salgının ortaya çıktığı yer olan Hubey’de sağlık yetkilileri dün 1933 yeni vaka ve salgın nedeniyle 100 yeni ölüm olduğunu bildirdi. Ölü sayısı 11 Şubat’tan bu yana en düşük artışı kaydetti. Yeni vaka sayısı ise bir önceki güne göre yüzde 5 arttı.

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Salgının hızının yavaşlayacağına dair herhangi bir gösterge bulunmuyor.

Hubey’de salgının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan kısıtlamalar dün daha da sıkılaştırıldı. Temel hizmetlerin dışında araçların trafiğe çıkmaları yasaklandı, şirketlere ikinci bir talimata kadar kapalı kalmaları bildirildi.

Yeni vakaların yaklaşık yüzde 90’ı, virüsün geçen yıl sonlarında yasadışı yabani hayvan ticareti yapılan pazardan kaynaklandığına inanılan Hubey eyaletinin 11 milyon nüfuslu başkenti Wuhan’da bildirildi.