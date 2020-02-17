Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çin’de ‘corona’ ölümleri 1700’ü aştı

Çin’in Hubey eyaletinde bildirilen yeni tip corona virüsü vakalarının sayısı iki günlük düşüşten sonra bugün yükselirken, yetkililer şu ana kadar 1700’den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan salgının yayılmasını önlemek için yeni kısıtlamalar getirdi. Vaka sayısı ise 2 bin 48 artışla 70 bin 548’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Salgının ortaya çıktığı yer olan Hubey’de sağlık yetkilileri dün 1933 yeni vaka ve salgın nedeniyle 100 yeni ölüm olduğunu bildirdi. Ölü sayısı 11 Şubat’tan bu yana en düşük artışı kaydetti. Yeni vaka sayısı ise bir önceki güne göre yüzde 5 arttı.

Reklam

Salgının hızının yavaşlayacağına dair herhangi bir gösterge bulunmuyor.

Hubey’de salgının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan kısıtlamalar dün daha da sıkılaştırıldı. Temel hizmetlerin dışında araçların trafiğe çıkmaları yasaklandı, şirketlere ikinci bir talimata kadar kapalı kalmaları bildirildi.

Yeni vakaların yaklaşık yüzde 90’ı, virüsün geçen yıl sonlarında yasadışı yabani hayvan ticareti yapılan pazardan kaynaklandığına inanılan Hubey eyaletinin 11 milyon nüfuslu başkenti Wuhan’da bildirildi.

Reklam

‘Corona’dan ölenlerin sayısı 1669’a yükseldi

‘Corona’dan Avrupa’da ilk ölüm

‘Corona’dan ölenlerin sayısı 1526’ya çıktı

DSÖ: Yeni tip corona virüsünün neden olduğu hastalığın adı Covid-19

Araştırma: Pangolin, corona virüsünün taşıyıcısı olabilir

Reuters derledi: Yeni tip corona virüsü hakkında tam olarak ne biliyoruz?

SON HABERLER

‘Corona’dan ölenlerin sayısı 1669’a yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde başlayan, yeni tip corona virüsünün neden olduğu hastalık Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1669’a, virüsün görüldüğü hasta sayısı 67 bin 88’e yükseldi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...