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Yaramazlara biraz batar!

Çin’de ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 872’ye çıktı

Çin’de  yeni tip corona virüsünün (Covid-19) yol açtığı salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 872’ye yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı, ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 872’ye, vaka sayısı da 79 bin 824’e ulaştı.

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Covid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 851’e, müşahede altına alınanların sayısı da 51 bin 856’ya gerilerken, taburcu edilenlerin sayısı 41 bin 625’e yükseldi.

Ayrıca ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti. 573 yeni ‘corona‘ vakası saptanırken, yeni can kayıplarının 34’ü virüsün en yoğun görüldüğü Hubey, biri ise Hınan eyaletinde gerçekleşti.

Covid-19 vaka sayısı Çin ana karası dışında Hong Kong’da 95’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı. 

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Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke, Çin’in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip corona virüsünün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ‘acil durum’ ilan etmişti.

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