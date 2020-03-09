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Yaramazlara biraz batar!

Çin’de ‘corona’ nedeniyle can kaybı 3122’ye yükseldi

Çin’de yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122’ye çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 40 yeni vaka tespit edildi.

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Bununla birlikte ülkedeki toplam can kaybı üçü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 122’ye yükselirken, Covid-19 vakası da 80 bin 735’e ulaştı. 

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 421’e, müşahede altındaki kişilerin sayısı da 20 bin 146’ya gerilerken, iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 58 bin 600’e yükseldi. 

Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong’da 114’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi. 

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Ayrıca Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen ve Çin makamlarınca ‘ithal’ olarak adlandırılan vaka sayısı ise son 24 saatte dört artarak 67’ye yükseldi.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke, Çin’in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Virüsün kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ‘acil durum’ ilan etmişti.

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