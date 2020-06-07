Çin’de ‘corona’ için acil müdahale seviyesi düşürüldü

Pekin belediye hükümetinin genel sekreter yardımcısı Bei Chen, 6 Haziran’dan itibaren Çin’de corona virüsü enfeksiyonuna acil müdahale seviyesinin düşürüldüğünü duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Çin resmi haber ajansı Xinhua’nın haberine göre, Pekin belediye hükümetinin genel sekreter yardımcısı Bei Chen, 6 Haziran’dan itibaren Çin’de Covid-19’a acil müdahale seviyesinin ikinci kademeden sondan bir önceki seviye olan üçüncü kademeye düşürüldüğünü belirtti.

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Böylelikle Çin’in tamamı Covid-19 açısından ‘düşük epidemiyolojik tehlike’ bölgesi oldu. Bei, değişiklik doğrultusunda sağlık kontrol önlemlerinin de revize edileceğini ifade etti.

Çin’de son durum

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte üç yeni Covid-19 vakası tespit edildi, vakaların üçünün de ‘ithal’ oldukları ve Guangdong bölgesinde saptandıkları bildirildi.

Çin genelinde ise dün toplam olarak 67 aktif vaka olduğu belirlendi.Salgının başından bu yana Çin’de corona virüsünün bulaştığı 83 bin 30 kişiden 78 bin 329 hasta iyileşti, 4 bin 634 kişi ise hayatını kaybetti.