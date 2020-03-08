Çin’de ‘corona’ hastalarının karantinaya alındığı otel çöktü: En az 10 ölü

Çin’de yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalananların karantinaya alındığı otel çöktü. Sabah saatlerinde altı olarak belirtilen ölü sayısı 10’a yükselirken, enkaz altındaki 23 kişiye hala ulaşılamadı.

Fotoğraf: Reuters

Fujian bölgesinin Quanzhou şehrindeki beş katlı Xinja Otel, dün henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Binada 70’ten fazla kişi olduğu düşünülüyor.

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Yetkililerin açıklamalarına göre ise olay sırasında binada 71 kişi bulunuyordu. Bunlardan 58’i Covid-19 nedeniyle karantinadaydı. 2018 yılında açılan 80 oda kapasiteli otelin ilk katının bir süredir tadilatta olduğu da belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan akşamüstü yapılan açıklamaya göre 48 kişi enkazdan kurtarıldı, 38’i hastaneye sevk edildi.

Covid-19 salgınının başladığı Wuhan şehrine yaklaşık 1000 kilometre mesafede bulunan Quanzhou’da bugüne kadar salgından etkilenen 47 vaka tespit edildi. Fujian bölgesindeyse toplamda 296 vaka bulunurken, salgından etkilenenlerle temasta bulunan 10 bin 819 kişi ise gözlem altında tutuluyor.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre dünya çapında vaka sayısı 101 bine ulaşırken, bunların 80 bininden fazlası Çin’de.

Dünya genelinde salgından hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 594’e yükseldi.