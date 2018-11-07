Çin’de çalışanlara ‘ceza’ olarak idrar içirip hamamböceği yediren üç yöneticiye hapis

Çin’de satış hedeflerine ulaşamayan personele idrar içirip hamamböceği yedirmekle suçlanan üç şirket yöneticisi beş ila 10 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Guizhou kentindeki dekorasyon şirketinin yöneticileri, çalışanların mesai arkadaşlarının önünde kemerle dövülürken ve sarı bir sıvı içerken çekilmiş görüntüsünün internette yayınlanmasından sonra gözaltına alındı.
Görüntede diğer çalışanlar da burunlarını tutarak plastik bardaklardan sarı bir sıvı içiyor.
Tuvalet suyu ve sirke içme cezası
Şirketin personeline tuvalet suyu ve sirke içirildiği ve saçlarının kazındığı da iddialar arasında.
Şirket yöneticileri personeli yazılı mesajlarla “Hamamböceği yemek zorunda kalacaksınız” diye tehdit de etmiş.
Çalışanların iki aydır maaş alamadığı, bu yüzden cezalandırılmalarına rağmen ses çıkaramadığı söyleniyor.