Çin’de BBC World News’un yayın yapması yasaklandı.

Fotoğraf: Reuters

Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), Uygur Türklerinin tutulduğu ‘yeniden eğitim kampları’ adı verilen kamplara dair haberlere yer veren BBC’nin yayınlarının ‘gazeteciliğin doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini ihlal ettiği’ gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.

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Britanya medya denetim kuruluşu Ofcom, 4 Şubat’ta İngilizce yayın yapan CGTN’nin yayın lisansını iptal etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Britanya’nın CGTN yayın lisansını iptal etmesini ‘çifte standart’ olarak değerlendirerek, Britanya hükümetini ‘hatasını düzeltmeye’ çağırmıştı.

Britanya’dan tepki

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin’in yasak kararını, ‘medya özgürlüğünün kabul edilemez şekilde bir kısıtlaması’ olarak nitelendirdi.

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Çin’in dünya genelinde medya ve internet özgürlükleri üzerinde en ciddi kısıtlamaları uygulayan ülkelerden olduğunu kaydeden Raab, bu son adımın, ‘Çin’in dünya nezdinde itibarına daha fazla zarar vermekten başka bir şeye yaramayacağını’ belirtti.