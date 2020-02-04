Çin’de babası ‘corona’ karantinasına alınan çocuk öldü

Çin’in Hubei eyaletinde babası yeni tip corona virüsü şüphesiyle karantinaya alınan serebral palsili çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Weibo

Annesini yıllar önce kaybeden 17 yaşındaki çocuk tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürüyor, konuşamıyor ve kendi kendine yemek yiyemiyordu. Babası dışında günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi yoktu.

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Baba Yan Şiaowen 22 Ocak’ta karantinaya alındı ve beş gün sonra ‘corona’ teşhisi kondu. Sosyal medya üzerinden oğluyla ilgili yardım çağrısı yapan babanın çağrısı kimseye ulaşmadı. Çocuk 29 Ocak’ta hayatını kaybetti.

Çocuğun ölümü sonrası yerel yönetimde belediye başkanı olmak üzere işinden kovulanlar oldu. Hongan beldesi yönetiminden yetkililer, görevlileri sorumluklarını yerine getirmemekle suçladı.

Çocuğun kesin ölüm nedeni henüz bilinmezken trajik haber sosyal medya büyük tepkilere neden oldu.