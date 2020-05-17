Çin’de artan ‘corona’ vakaları nedeniyle altı yetkili görevden alındı: Yere tükürmek yasaklandı

Çin’de Covid-19 vakalarının yeniden arttığı bölgelerde altı yetkili görevden alındı, bir eyalette ise yere tükürmek yasaklandı.

Fotoğraf: Reuters

Çin’deki Caixin gazetesinin haberine göre, vakalarının son günlerde arttığı Cilin eyaletinde, Cilin Kenti Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Liu Şıcün görevden alındı.

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Aynı eyaletteki Şulan kentinde ise Çin Komünist Partisi Sekreteri Li Pıngfey, Kamu Güvenlik Bürosu Parti Sekreteri Yardımcısı Gıng Ciencün, Sağlık Bürosu Direktörü Yüe Şiaoyen ve Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Liu Hanyin görevden alındı.

Ayrıca Fıngman bölgesi Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Şü Zibiao’nun da görevine son verildi.

Ülke genelinde salgının görece kontrol altına alınmasının ardından Şulan’da 7 Mayıs’ta ilk vaka görülmüş, kentte bugüne kadar toplam 18 vaka tespit edilmişti.

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Yere tükürene ceza

Şansi eyaletinde ise eyalet halk kongresi kararıyla, virüsün yayılmasını önleme amacıyla yere tükürmek yasaklandı.

Yeni uygulamaya göre, yere tükürenler 70 dolara (yaklaşık 480 lira) kadar para cezasına çarptırılacak. Eyalet ayrıca idari ceza kayıt sistemi kurarak, yasayı ihlal edenleri de kamuoyuna ifşa edecek.

Çin’de bugüne kadar 82 bin 947 vaka görüldü, salgın nedeniyle 4 bin 633 kişi yaşamını yitirdi.