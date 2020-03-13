Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çin’de 64 bin 111 kişi ‘corona’dan tedavi görüp taburcu edildi

Çin’de yeni tip corona virüsü kaynaklı Covid-19 hastalığı salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 179’a yükselirken, 64 bin 111 kişinin tedavi görüp taburcu edildiği açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun yazılı açıklamasında, ülke genelinde 4 bin 20 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Reklam

Virüse yakalanan toplam kişi sayısının ise 80 bin 813’e yükseldiği bildirilirken, 64 bin 111 kişi tedavi görüp taburcu edildi. Hong Kong’da virüse yakalananların sayısının 131’e çıktı.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçen aralık ayında ortaya çıkan virüs kısa sürede yayılmıştı. Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan corona virüsü kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsünü ‘küresel salgın’ ilan etti.

Son verilere göre dünyadan genelinde corona virüsü vaka sayısı 134 bin 500 bin kişiye ulaştı.

Reklam

Türkiye’de de iki vaka görüldüğü bildirildi.

SON HABERLER

Bakan Selçuk: 23 Mart’tan sonra uzaktan eğitim başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip corona virüsü salgınına ilişkin alınan önlemler çerçevesinde “Öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı için ülke genelindeki okullarımızın 16 Mart’tan iki hafta süreyle 30 Mart’a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...