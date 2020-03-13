Çin’de 64 bin 111 kişi ‘corona’dan tedavi görüp taburcu edildi

Çin’de yeni tip corona virüsü kaynaklı Covid-19 hastalığı salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 179’a yükselirken, 64 bin 111 kişinin tedavi görüp taburcu edildiği açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun yazılı açıklamasında, ülke genelinde 4 bin 20 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Virüse yakalanan toplam kişi sayısının ise 80 bin 813’e yükseldiği bildirilirken, 64 bin 111 kişi tedavi görüp taburcu edildi. Hong Kong’da virüse yakalananların sayısının 131’e çıktı.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçen aralık ayında ortaya çıkan virüs kısa sürede yayılmıştı. Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan corona virüsü kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsünü ‘küresel salgın’ ilan etti.

Son verilere göre dünyadan genelinde corona virüsü vaka sayısı 134 bin 500 bin kişiye ulaştı.

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Türkiye’de de iki vaka görüldüğü bildirildi.