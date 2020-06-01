Çin’de 16 yeni ‘corona’ vakası bildirildi: Günlük vaka sayısı son üç haftanın zirvesinde

Çin’de corona virüsü vaka sayısı yurt dışından hasta gelenlerin sayısındaki artışla son üç haftanın en yükseğine ulaşarak 16 oldu.

Fotoğraf: Reuters

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasında 31 Mayıs’taki yeni vakaların tamamının yurt dışından gelen yolculardan olduğu ve 11 kişinin Siçuan bölgesinde olduğu ifade edildi. 29 Mayıs’ta iki vaka bildirilmiş ve bu iki vaka da yurt dışından hasta olarak gelmişti.

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Çin devlet televizyonundaki açıklamada Siçuan’da görülen vakaların Mısır’dan aynı uçakta gelen kişilerden olduğu ve aynı uçuşta asemptomatik altı vakanın daha görüldüğü söylendi. Çin’de asemptomatikler vaka sayısına dahil edilmiyor.

Komisyonun açıklamasında 16 yeni asemptomatik vakanın da tespit edildiği ifade edildi.

Çin’de toplam vaka sayısı 83 bin 17’ye ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 634 oldu.