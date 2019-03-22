Çin’de 12 cinayeti çözen polis köpeğini klonladılar

Çin’de, 12 cinayetin çözülmesine yardımcı olan dişi polis köpeği Huahuangma klonlandı. Ödüllü köpeğin genetik malzemesi kullanılarak dünyaya gelen yavruya Kunxun adı verildi.

Fotoğraf: CNN International

CNN International’daki habere göre polis teşkilatının ilk klonlanmış köpeği olan Kunxun’un 19 Aralık 2018’de dünyaya geldi açıklandı. Kurt-köpek kırması olan yavrunun teşkilatın ‘Sherlock Holmes’u olarak bilinen yedi yaşındaki Huahuangma’nın ‘harika genleri’ni taşıdığını belirten yetkililer şunları söyledi: “Klonlanmış köpek sayesinde polis köpeklerinin eğitim masrafını azaltacağız. Gelecekte klonlama yöntemini devam ettirmeyi planlıyoruz. Elimizde işini mükemmel yapan bir polis köpeğinin genleri varken neden başkalarını uzun süre eğitmekle uğraşalım?”

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5 Mart’ta üç aylık olan Kunxun, Kunming kentindeki polis köpeği eğitim merkezine yollandı. Merkezin çalışanları onun diğerlerine oranla çok daha çabuk yol aldığını vurgulayarak, “Diğer yavrulardan çok daha yetenekli” dedi. Kunxun 10 aylık olunca göreve başlayacak.

Çin, polis köpeği klonlayan ilk ülke değil. Güney Kore, 2007’de ilk polis köpeğini klonlamıştı.