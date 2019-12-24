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Yaramazlara biraz batar!

Cinayetten 36 yıla mahkum edildi, 25 yıldır firariydi hayvan otlatırken yakalandı

Muş’ta 25 yıl önce 11 kişinin öldürüldüğü, 17 kişinin de yaralandığı silahlı kavga nedeniyle 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Toksun, otlattığı koyunlar arasında saklanmaya çalışırken yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 1994’te merkez Sürügüden köyünde 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle 36 yıl hapis cezası verilen Toksun’un yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında Elazığ 1’inci Ağır Ceza Mahkemesince ‘kan gütme saikiyle öldürme’ suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Toksun’un yeri tespit edildi.

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Merkeze bağlı Boyuncuk köyünde hayvan otlattığı duyumu alınması üzerine ekipler, bugün saat 09:30’da bölgeye gitti. Toksun, jandarma ekiplerini görünce otlattığı küçükbaş hayvanları arasında saklanmaya çalıştı.

Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Toksun, adliyeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine kondu.

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