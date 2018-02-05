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Yaramazlara biraz batar!

İş cinayetlerinde ocak rakamları: Günde ortalama beş işçi hayatını kaybetti

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), yılın ilk ayında en az 141 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

İSİG’in verilerine göre 141 işçiden 120’si işçi ve memur, diğerleri ise çiftçi ve esnaf. Hayatını kaybeden işçilerden 10’u mülteci, ikisi 14 yaş altı olmak üzere beşi çocuk, ikisi de kadındı.

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Ölümler en çok inşaat, tarım, metal, taşımacılık ve belediye/genel işler iş kollarında gerçekleşti.

İş cinayetlerinde başı yine İstanbul çekti. Bu kenti Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Adana, Aydın ve İzmir izledi.

İşçilerden yalnızca 11’i sendikalıydı. Sendikalı işçiler gıda, madencilik, metal, enerji, taşımacılık ve belediye iş kollarında çalışıyordu.

Yüksekten düşme, trafik/servis kazası ve ezilme/göçük en çok can alan nedenler olarak kayda geçti.

Geçen ay altı işçi de işyerinde intihar etti.

Önceki yıla göre arttı: 2017’de en az 2006 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

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